UNDER 17 BEFFATA NEL FINALE, BUONE PROVE NEI TEST MATCH CON LA JUVENTUS (Di martedì 21 dicembre 2021) Fine settimana avaro di soddisfazioni per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Davvero un peccato, in particolare, la sconfitta casalinga dell’UNDER 17 (rimontata nel FINALE dal Monza dopo che conduceva 2-1) e dell’UNDER 15, superata di misura nel derby a Udine. Preziosa esperienza nei TEST MATCH di Torino con la JUVENTUS per diverse nostre formazioni: tutte hanno mostrato un bel calcio. Mercoledì alle 14 il recupero Primavera Como-Pordenone. PRIMAVERA: Pordenone-Cremonese 0-3 UNDER 19 femminile: Vicenza-Pordenone 4-2 (Prekaj 2) UNDER 17: Pordenone-Monza 2-3 (Secli, Tamiozzo) UNDER 17 femminile: JUVENTUS-Pordenone 7-2 (Lorenzini, Termentini) UNDER 16: JUVENTUS-Pordenone 2-1 ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 dicembre 2021) Fine settimana avaro di soddisfazioni per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Davvero un peccato, in particolare, la sconfitta casalinga dell’17 (rimontata neldal Monza dopo che conduceva 2-1) e dell’15, superata di misura nel derby a Udine. Preziosa esperienza neidi Torino con laper diverse nostre formazioni: tutte hanno mostrato un bel calcio. Mercoledì alle 14 il recupero Primavera Como-Pordenone. PRIMAVERA: Pordenone-Cremonese 0-319 femminile: Vicenza-Pordenone 4-2 (Prekaj 2)17: Pordenone-Monza 2-3 (Secli, Tamiozzo)17 femminile:-Pordenone 7-2 (Lorenzini, Termentini)16:-Pordenone 2-1 ...

