Palermo: falsi vaccini nell'hub della Fiera. 3 arresti, tra cui un leader No Vax e un' infermiera (Di martedì 21 dicembre 2021) La truffa è stata scoperta dagli uomini della Digos grazie alle immagini video e alle intercettazioni. Oggi il fermo di tre persone Filippo Accetta, leader a Palermo dei No Vax, Giuseppe Tomasino un ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 dicembre 2021) La truffa è stata scoperta dagli uominiDigos grazie alle immagini video e alle intercettazioni. Oggi il fermo di tre persone Filippo Accetta,dei No Vax, Giuseppe Tomasino un ...

Advertising

SkyTG24 : Falsi vaccini, fermati a #Palermo leader No Vax e infermiera - MediasetTgcom24 : Falsi vaccini, fermati a Palermo un leader No vax e un'infermiera #Novax - PierPastore : RT @TgLa7: Truffa a #Palermo infermiera fingeva di inoculare #vaccino e avrebbe incassato 100 euro per ogni prestazione non eseguita. Accus… - TgLa7 : Truffa a #Palermo infermiera fingeva di inoculare #vaccino e avrebbe incassato 100 euro per ogni prestazione non es… - davidebilla : Dal bel paese è tutto!!Falsi vaccini, fermati a Palermo leader No Vax e infermiera | -