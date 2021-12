E così viene Natale, tra insidie pandemiche e buone notizie dal Cile (Di martedì 21 dicembre 2021) Mettiamola in musica: “E così viene Natale” è un brano di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Un Natale che si preannuncia pieno di insidie, soprattutto sul fronte sanitario. Ma non solo: c’è anche la battaglia per il Quirinale che sta lacerando i partiti. È una pretattica che tiene ben coperte le carte fino al rush finale, che inizierà presumibilmente subito dopo la metà di gennaio. Io l’ho già scritto su questo giornale: mi auguro che il presidente Mattarella ci ripensi e ascolti i tantissimi cittadini (come quelli che gli hanno tributato una standing ovation alla Prima della Scala) che lo considerano una risorsa insostituibile, in questo momento critico, per portare l’Italia fuori dai guai, in coppia con l’inquilino di Palazzo Chigi. Si preannuncia un Natale piuttosto complicato, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 dicembre 2021) Mettiamola in musica: “E” è un brano di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Unche si preannuncia pieno di, soprattutto sul fronte sanitario. Ma non solo: c’è anche la battaglia per il Quirinale che sta lacerando i partiti. È una pretattica che tiene ben coperte le carte fino al rush finale, che inizierà presumibilmente subito dopo la metà di gennaio. Io l’ho già scritto su questo giornale: mi auguro che il presidente Mattarella ci ripensi e ascolti i tantissimi cittadini (come quelli che gli hanno tributato una standing ovation alla Prima della Scala) che lo considerano una risorsa insostituibile, in questo momento critico, per portare l’Italia fuori dai guai, in coppia con l’inquilino di Palazzo Chigi. Si preannuncia unpiuttosto complicato, ...

