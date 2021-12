Boom di contagi in Catalogna: scattano coprifuoco e restrizioni (Di martedì 21 dicembre 2021) La regione chiuderà Catalogna durante il periodo natalizio bar, locali e discoteche. Tornerà il coprifuoco. La Catalogna è la regione con più vaccinati in Spagna ma ricorre alle restrizioni anti-covid Nonostante la Catalogna sia la regione più “vaccinata” della Spagna, il governo della comunità autonoma per le vacanze di Natale adotterà delle restrizioni precauzionali per combattere contagi di coronavirus. Le nuove restrizioni riguardano in particolar modo la vita pubblica e la movida. Da venerdì 24 dicembre, discoteche e bar saranno chiusi, la capienza di ristoranti, luoghi di intrattenimento e culturali sarà ridotta, così come il numero di partecipanti ad eventi privati, mentre entrerà in vigore il coprifuoco tra l’1 e le 6 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) La regione chiuderàdurante il periodo natalizio bar, locali e discoteche. Tornerà il. Laè la regione con più vaccinati in Spagna ma ricorre alleanti-covid Nonostante lasia la regione più “vaccinata” della Spagna, il governo della comunità autonoma per le vacanze di Natale adotterà delleprecauzionali per combatteredi coronavirus. Le nuoveriguardano in particolar modo la vita pubblica e la movida. Da venerdì 24 dicembre, discoteche e bar saranno chiusi, la capienza di ristoranti, luoghi di intrattenimento e culturali sarà ridotta, così come il numero di partecipanti ad eventi privati, mentre entrerà in vigore iltra l’1 e le 6 ...

