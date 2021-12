The Witcher 3 sarà basata su una grande storia de Il sangue degli elfi (Di lunedì 20 dicembre 2021) che non è stata inclusa nella seconda stagione dello show fantasy, disponibile su Netflix da pochi giorni. La terza stagione di The Witcher sarà basata su una grande storia contenuta nel romanzo Il sangue degli elfi. L'anticipazione arriva dalla showrunner della serie Netflix, Lauren Schmidt Hissric. Sappiamo che Netflix ha previsto in tutto sette stagioni per The Witcher. Qui trovate la recensione della seconda stagione di The Witcher, approdata pochi giorni fa sulla piattaforma streaming. Parlando del progetto originario di sette stagioni, la showrunner ha rivelato scherzosamente a Collider: "Adoro che le sette stagioni siano diventate il traguardo a cui puntiamo, perché penso anche di aver detto che avrei voluto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) che non è stata inclusa nella seconda stagione dello show fantasy, disponibile su Netflix da pochi giorni. La terza stagione di Thesu unacontenuta nel romanzo Il. L'anticipazione arriva dalla showrunner della serie Netflix, Lauren Schmidt Hissric. Sappiamo che Netflix ha previsto in tutto sette stagioni per The. Qui trovate la recensione della seconda stagione di The, approdata pochi giorni fa sulla piattaforma streaming. Parlando del progetto originario di sette stagioni, la showrunner ha rivelato scherzosamente a Collider: "Adoro che le sette stagioni siano diventate il traguardo a cui puntiamo, perché penso anche di aver detto che avrei voluto ...

