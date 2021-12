Soleil Sorge: Aldo Montano dice cosa pensa di lei, ma la moglie Olga lo mette in difficoltà (Di lunedì 20 dicembre 2021) Aldo Montano ieri sera si è collegato per più di un’ora in live con i suoi fan. Oltre ad aver bacchettato Alex Belli il campione olimpico ha detto cosa pensa di Soleil Sorge: “Ragazzi mi chiedete cosa penso di Soleil Sorge. Il fatto è che non lo so, io non ho, forse su Soleil io devo dire che…” A questo punto la moglie Olga l’ha interrotto: “Io lo so cosa pensi davvero“. Montano però l’ha fermata: “Dai no vai via risata“. Aldo in diretta instagram: “cosa penso di Soleil? E’ l’unica con cui non avevo alcun rapporto” Olga: “lo dico io cosa pensi su ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 dicembre 2021)ieri sera si è collegato per più di un’ora in live con i suoi fan. Oltre ad aver bacchettato Alex Belli il campione olimpico ha dettodi: “Ragazzi mi chiedetepenso di. Il fatto è che non lo so, io non ho, forse suio devo dire che…” A questo punto lal’ha interrotto: “Io lo sopensi davvero“.però l’ha fermata: “Dai no vai via risata“.in diretta instagram: “penso di? E’ l’unica con cui non avevo alcun rapporto”: “lo dico iopensi su ...

Advertising

Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Alessandro e Soleil. UNA COPPIA CHE SORGE AHAHHA #gfvip - Emanuel72607325 : Alessandro e Soleil. UNA COPPIA CHE SORGE AHAHHA #gfvip - _val_30 : RT @Esagerataxxx: Ma come ci siamo finiti a guardare una partita di biliardo la domenica notte? Ah il potere di Soleil Anastasia Sorge. #… - Elisa60388018 : RT @Esagerataxxx: Ma come ci siamo finiti a guardare una partita di biliardo la domenica notte? Ah il potere di Soleil Anastasia Sorge. #… - antimsocial : RT @Esagerataxxx: Ma come ci siamo finiti a guardare una partita di biliardo la domenica notte? Ah il potere di Soleil Anastasia Sorge. #… -