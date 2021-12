Messaggero: il Napoli è una squadra risolta tatticamente, e non da ieri (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Messaggero definisce il Napoli “una squadra risolta tatticamente”, ieri ne ha dato solo un’ulteriore prova, battendo il Milan. “Il Napoli è comunque una squadra risolta tatticamente – e non da ieri: tanto consapevole del proprio valore da lasciar serenamente dimenticare le assenze di tipetti come Insigne, Koulibaly e Osimhen. Per cui, con autorevolezza, passa una mano di bianco sul pareggio e sulle due sconfitte in sequenza rimediati nelle ultime tre partite. Quanto al Milan, la replica al pari con l’Udinese risulta piuttosto modesta. E, approfittando del duello, l’Inter svicola in fuga nella notte milanese”. E ancora, “Va detto che il Napoli danza e ondeggia in mezzo al campo per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildefinisce il“una”,ne ha dato solo un’ulteriore prova, battendo il Milan. “Ilè comunque una– e non da: tanto consapevole del proprio valore da lasciar serenamente dimenticare le assenze di tipetti come Insigne, Koulibaly e Osimhen. Per cui, con autorevolezza, passa una mano di bianco sul pareggio e sulle due sconfitte in sequenza rimediati nelle ultime tre partite. Quanto al Milan, la replica al pari con l’Udinese risulta piuttosto modesta. E, approfittando del duello, l’Inter svicola in fuga nella notte milanese”. E ancora, “Va detto che ildanza e ondeggia in mezzo al campo per ...

Advertising

napolista : Messaggero: il #Napoli è una squadra risolta tatticamente, e non da ieri Tanto consapevole del proprio valore da l… - giornali_it : Sciopero generale, oggi i cortei dalle 10 a Roma, Milano e Napoli. Fasce di garanzia e trasporti città per città… - ScorpioAngel_ : Accanto alla pizza, il caffè che di Napoli, e dell'Italia, è il messaggero per eccellenza in tutti i continenti. No… -