Covid | infettivologa Magnani | “Con monoclonali evitati ricoveri anche a no vax”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Finora, dal 24 marzo, abbiamo trattato 350 pazienti (180 donne e 170 uomini) con gli anticorpi neutralizzantianti Sars-CoV-2, 140 dei quali solo dal primo novembre ad oggi: nell’ultimo mese e mezzo, in piena quarta ondata, soprattutto persone non vaccinate che, affette da più patologie, temevano che il vaccino rappresentasse un pericolo per il già fragile equilibrio. Grazie a queste terapie è stato evitato loro il ricovero, di conseguenza abbiamo sempre disponibilità di posti letto, il che non è assolutamente scontato”. Così Silvia, responsabile della struttura semplice di Malattie infettive dell’ospedale regionale di Aosta, racconta la sua esperienza con gli anticorpi, trattamento terapeutico contro il Sars-Cov-2, in uso dal marzo 2021. “In principio – ricorda ...