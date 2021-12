Quirinale, Salvini: «Vertice di centrodestra prima di Natale. Draghi? Continui a lavorare per il Paese» (Di domenica 19 dicembre 2021) Con l’elezione del nuovo capo dello Stato alle porte, Matteo Salvini non esclude che già questa settimana possa riunirsi con i leader del centrodestra per discuterne prima di Natale. «Conto di richiamare i colleghi segretari» degli altri partiti «come da accordi, perché, se si riuscisse ad approvare la manovra economica, mi piacerebbe che ci vedessimo prima della fine dall’anno per fare un primo incontro e garantire agli italiani un gennaio sereno», ha aggiunto Salvini. «Già sarà un gennaio tribolato per il Covid e l’aumento delle bollette di luce e gas, almeno sul Quirinale la politica dovrebbe dare dimostrazione di competenza, rapidità e concretezza», ha aggiunto. «Berlusconi? Lo incontrerò a breve» Quanto al nome di Silvio Berlusconi, ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Con l’elezione del nuovo capo dello Stato alle porte, Matteonon esclude che già questa settimana possa riunirsi con i leader delper discuternedi. «Conto di richiamare i colleghi segretari» degli altri partiti «come da accordi, perché, se si riuscisse ad approvare la manovra economica, mi piacerebbe che ci vedessimodella fine dall’anno per fare un primo incontro e garantire agli italiani un gennaio sereno», ha aggiunto. «Già sarà un gennaio tribolato per il Covid e l’aumento delle bollette di luce e gas, almeno sulla politica dovrebbe dare dimostrazione di competenza, rapidità e concretezza», ha aggiunto. «Berlusconi? Lo incontrerò a breve» Quanto al nome di Silvio Berlusconi, ...

