Milly Carlucci zittisce Selvaggia Lucarelli e lei frigna: "Non è giusto", il punto più basso (Di domenica 19 dicembre 2021) Finale con rissa, scontata, a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 18 dicembre, la finalissima vinta da Arisa e dal "suo" Vito Coppola. Ma la rissa, va da sé, non ha coinvolto la mite Rosalba Pippa e il suo insegnante di ballo, ma i "frizzantini" Morgan e Selvaggia Lucarelli, che hanno passato l'intera edizione a massacrarsi reciprocamente. Ad aver sbroccato per primo, in questo caso e come spesso gli accade, è stato l'ex frontaman dei Bluvertigo, il quale dopo aver incassato la consueta e scontata bocciatura di Selvaggia (se cambiasse copione farebbe un piacere a tutti), de facto è passato agli insulti contro di lei e Guillermo Mariotto: "Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Finale con rissa, scontata, a Ballando con le Stelle, lo show diin onda su Rai 1 ieri sera, sabato 18 dicembre, la finalissima vinta da Arisa e dal "suo" Vito Coppola. Ma la rissa, va da sé, non ha coinvolto la mite Rosalba Pippa e il suo insegnante di ballo, ma i "frizzantini" Morgan e, che hanno passato l'intera edizione a massacrarsi reciprocamente. Ad aver sbroccato per primo, in questo caso e come spesso gli accade, è stato l'ex frontaman dei Bluvertigo, il quale dopo aver incassato la consueta e scontata bocciatura di(se cambiasse copione farebbe un piacere a tutti), de facto è passato agli insulti contro di lei e Guillermo Mariotto: "Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di ...

Advertising

Ballando_Rai : 'Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria' Il saluto di @milly_carlucci alla no… - milly_carlucci : Un grandissimo ospite ?? grazie @albertoangela il 25 dicembre saremo con te! #stanotteanapoli @Ballando_Rai… - milly_carlucci : Si festeggia la vincitrice di #BallandoConLeStelle complimenti @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola… - salafiaca : @milly_carlucci @Ballando_Rai Signora Carlucci non so come si contano i voti sul web bianca più di 60.000 voti ari… - nicolacisl : Puoi anche essere soddisfatta x te...ma per la Milly Carlucci e 'ballando,'il miglior risultato sarebbe stato quell… -