THEA500 Mini: la nuova console Amiga ha una data d'uscita ufficiale (Di sabato 18 dicembre 2021) Retro Games annuncia ufficialmente la data d'uscita di THEA500 Mini, la nuova console che permetterà di giocare agli iconici titoli Amiga considerati oggi dei classici Non è raro che l'innovazione venga portata dalla nostalgia: basti vedere ciò che viene effettuato nel mondo dei videogiochi, con remake e remaster che vanno a rimodernare opere ormai difficilmente fruibili dai giocatori di oggi. Tuttavia, l'attaccamento che si prova verso quei dispositivi caratteristici, categorizzati adesso nella linea del retrogaming, non accenna affatto a morire. Ed è per questo che le varie case videoludiche provvedono a ricreare quell'atmosfera, rilasciando i vari classici sulle nuove console, o creando appositamente delle versioni "Mini".

