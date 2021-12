Sondaggi | Draghi in pole position per il Colle Ma 6 italiani su 10 si fidano di più se resta al governo

Advertising

Marcell41157833 : @pablo__liberal Giornalismo spazzatura, fazioso e pieno di rancore verso il nemico unico. D'altronde, lasetta è la… - tebaldi_andrea : Sondaggi politici: tutti i dati aggiornati sui partiti. E gli italiani hanno le idee molto chiare sul ruolo futuro… - TrendOnline : Sondaggi politici: tutti i dati aggiornati sui partiti. E gli italiani hanno le idee molto chiare sul ruolo futuro… - pablo__liberal : @MindEurope @mariolavia @antoniopolito1 Sono deboli leggendo i sondaggi.. vero. Ma lo sarebbero anche nel 2023, dop… - ErmannoKilgore : @claudiovelardi Democrazia malata indubbiamente, e soprattutto non esiste che #Draghi messo lì in emergenza, dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Draghi

Mario, da quando ha preso posto al centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella.e pancia del paese si sono trovati d'accordo ...Il segretario si è infatti convinto (forse anche alla luce deinon più stratosferici per la Lega) che la cosa migliore sia cheresti dove è, allontanando così l'ipotesi delle urne ...Sul Colle più alto gli italiani vorrebbero il migliore. Mario Draghi, da quando ha preso posto al centro della politica italiana, è subito sembrato il predestinato per succedere a Sergio Mattarella. S ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Si legge in una ...