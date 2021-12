LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi e Ceccon in semifinale nei 100 misti. Bene Zazzeri, Lamberti avanti senza esaltare (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.49: C’è subito Panziera al via nella prima di tre batterie dei 200 dorso. In finale vanno le prime 8 7.47: Quinto e sesto tempo per gli azzurri. Esce di scena Morozov. Questi i semifinalisti dei 50 stile libero: Proud, De Boer, Held, Liendo Edwards, Zazzeri, Deplano, Ho, Puts, Dusa, Lia, Zaitsev, Grousset, Szabo, Markov, Andrew, Sameh. Eliminato anche il bronzo europeo Juraszek 7.46: Bene Deplano che va in semifinale con il terzo posto in 21?33, record personale, vince De Boer in 20?94 davanti a Liendo Edwards in 21?01 7.44: Vince il britannico Proud in 20?91, secondo posto per lo statunitense Held in 21?01, Zazzeri terzo in 21?08. Ora Deplano a caccia della semifinale 7.42: Batteria non velocissima: Ho di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.49: C’è subito Panziera al via nella prima di tre batterie dei 200 dorso. In finale vanno le prime 8 7.47: Quinto e sesto tempo per gli azzurri. Esce di scena Morozov. Questi i semifinalisti dei 50 stile libero: Proud, De Boer, Held, Liendo Edwards,, Deplano, Ho, Puts, Dusa, Lia, Zaitsev, Grousset, Szabo, Markov, Andrew, Sameh. Eliminato anche il bronzo europeo Juraszek 7.46:Deplano che va incon il terzo posto in 21?33, record personale, vince De Boer in 20?94 da Liendo Edwards in 21?01 7.44: Vince il britannico Proud in 20?91, secondo posto per lo statunitense Held in 21?01,terzo in 21?08. Ora Deplano a caccia della7.42: Batteria non velocissima: Ho di ...

