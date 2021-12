Pagelle Lazio-Genoa 3-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

A sbloccare l'incontro ci pensa Pedro imbeccato alla perfezione da Felipe Anderson. Nella ripresa prima Acerbi con un colpo di testa e poi Zaccagni con una bella falcata chiudono di fatto l'incontro. Nel finale arriva la rete della bandiera di Ghiglione che vale però a poco. Shevchenko non cambia marcia, l'incuboB si fa sempre più concreto.