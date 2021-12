Diritto all’oblio, accordo tra Avvocatura Generale dello Stato e Ealixir (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dicembre 2021- Ealixir, società leader nel mondo sui temi del Diritto all’oblio e reputazione digitale, ha siglato un accordo con l’Avvocatura Generale dello Stato. L’accordo testimonia la sensibilità degli organismi di Governo nei confronti del tema, sempre più sentito a livello sovranazionale, del Diritto alla privacy. L’organo deputato alla tutela e alla rappresentanza dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie legali si pone in prima linea su un fronte cruciale per l’esistenza e per il Diritto di tutti. Oggi, con la potenza sempre crescente e pervasiva dei sistemi di archiviazione digitale, il Diritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dicembre 2021-, società leader nel mondo sui temi dele reputazione digitale, ha siglato uncon l’. L’testimonia la sensibilità degli organismi di Governo nei confronti del tema, sempre più sentito a livello sovranazionale, delalla privacy. L’organo deputato alla tutela e alla rappresentanzae delle pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie legali si pone in prima linea su un fronte cruciale per l’esistenza e per ildi tutti. Oggi, con la potenza sempre crescente e pervasiva dei sistemi di archiviazione digitale, il...

Advertising

lifestyleblogit : Diritto all’oblio, accordo tra Avvocatura Generale dello Stato e Ealixir - - mbx1900 : @St0neAnge1 @pulcetto @Barbaramenteme @waperon @gualtierieurope La chiesa in Italia ha un peso notevole. Queste sto… - Novacula_Occami : @occammamt Le giuste preoccupazioni sulle blockchain e il diritto all’oblio fanno sorridere rispetto a questi cosi. - laRoyalBlood_ : RT @tuffletopo: @Uther_Raffaele Foto di un minore con dettagli personali e sensibili sulla propria adozione, pubblicata in rete, senza poss… - tuffletopo : @Uther_Raffaele Foto di un minore con dettagli personali e sensibili sulla propria adozione, pubblicata in rete, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto all’oblio Diritto all’oblio, accordo tra Avvocatura Generale dello Stato e Ealixir Adnkronos