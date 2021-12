Highlights e gol Sampdoria-Torino 2-1 | sedicesimi Coppa Italia 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per idi finale di. A Marassi il primo tempo viene sbloccato al quarto d’ora dal gol di Quagliarella su rigore. Nella ripresa il pareggio di Mandragora, sempre dal dischetto, quindi il nuovo vantaggio dei padroni di casa a opera di Verre intorno all’ora di gioco. Agli ottavi i blucerchiati sfideranno la Juventus. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

80 Quartoper il Wolfsburg, 4 - 0 contro il Chelsea. 78 Destro di Pedersen che finisce sul fondo. 76 Dentro Bonfantini e Nilden, fuori Hurtig e Boattin nella Juventus. 74 Servette che prova ...Glied idi Chelsea - Everton 1 - 1 , sfida valevole per la diciassettesima giornata della Premier League 2021/2022 . Succede tutto nella ripresa. I padroni di casa sembrano poterla portare ...Il video con gli highlights e i gol di Sampdoria-Torino 2-1, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. A Marassi il primo tempo viene sbloccato al quarto d'ora dal gol di Quag ...Video Sampdoria Torino, risultato e highlights in diretta della partita di Coppa Italia SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; De Paoli, Thorsby, Askildsen, Ciervo; Verre, Quagl