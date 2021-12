Untore hiv | Cassazione conferma condanna a 16 anni e 8 mesi

Advertising

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni e 8 mesi inflitta in primo e secondo grado a Claudio Pinti, 38 anni di Montecarotto (Ancona), per avere trasmesso il virus dell'consapevolmente alla sua compagna, morta nel 2017, e poi di avere contagiato anche la sua ex fidanzata. Respinto quindi il ricorso della difesa dell'imputato, attualmente in carcere a Montacuto, ...Ancona, 15 dicembre 2021 - La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Claudio Pinti, il 38enne di Montecarotto accusato di aver contagiato con l'la ex compagna Giovanna Gorini e la fidanzata Romina Scaloni. La sentenza di secondo grado diventa quindi definitiva per l'autotrasportatore: 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario e lesioni ...ANCONA - La Cassazione dice no al ricorso di Claudio Pinti: confemata la sentenza entenza a 16 anni e 8 mesi all'untore dell'Hiv. La condanna era stata inflitta dal gup di Ancona ...Dovrà scontare 16 anni e 8 mesi il 38enne di Montecarotto accusato di aver contagiato la ex compagna e la fidanzata ...