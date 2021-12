Capodanno, no a feste in piazza e alcol (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Erika Noschese No a feste in piazza per Capodanno e stop alla vendita di alcol. A breve il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca firmerà una nuova ordinanza per ulteriori limitazioni in occasione del 31 dicembre. “Dobbiamo stringere i denti. Tra stasera e domani mattina firmerò un’ordinanza di contenimento di forme di assembramento di movida irresponsabile, così come toglieremo di mezzo le feste di Capodanno perché’ guai a noi se per far finta di festeggiare determiniamo un’ondata di contagio che pagheremmo fra tre settimane”, ha infatti dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia. Nel frattempo, non si fa attendere la replica dei commercianti e ristoratori salernitani: “In un’eventuale ordinanza restrittiva del Governatore Vincenzo De Luca dove ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Erika Noschese No ainpere stop alla vendita di. A breve il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca firmerà una nuova ordinanza per ulteriori limitazioni in occasione del 31 dicembre. “Dobbiamo stringere i denti. Tra stasera e domani mattina firmerò un’ordinanza di contenimento di forme di assembramento di movida irresponsabile, così come toglieremo di mezzo lediperché’ guai a noi se per far finta diggiare determiniamo un’ondata di contagio che pagheremmo fra tre settimane”, ha infatti dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia. Nel frattempo, non si fa attendere la replica dei commercianti e ristoratori salernitani: “In un’eventuale ordinanza restrittiva del Governatore Vincenzo De Luca dove ...

