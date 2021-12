Milan: 2021 finito in anticipo per Leao, torna a gennaio 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Come riporta il Corriere della Sera, 2021 terminato in anticipo per Rafael Leao. Gli esami svolti lunedì 13 dicembre hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara del Milan contro la Salernitana. L’ex Lille quindi, oltre alla gara contro il Napoli del 19 diecembre, salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Una bella batosta per l’allenatore rossonero che, oltre al portoghese, deve fare a meno anche di Ante Rebic e Davide Calabria, anche loro di rientro dopo la sosta natalizia. Dall’inizio della stagione, per il Milan ci sono stati ben 36 infortuni sommando tutte le varie assenze dei giocatori. Parziale buona notizia, il rientro di Giroud che potrebbe esserci contro i partenopei nel weekend o al massimo per la gara contro ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Come riporta il Corriere della Sera,terminato inper Rafael. Gli esami svolti lunedì 13 dicembre hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara delcontro la Salernitana. L’ex Lille quindi, oltre alla gara contro il Napoli del 19 diecembre, salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Una bella batosta per l’allenatore rossonero che, oltre al portoghese, deve fare a meno anche di Ante Rebic e Davide Calabria, anche loro di rientro dopo la sosta natalizia. Dall’inizio della stagione, per ilci sono stati ben 36 infortuni sommando tutte le varie assenze dei giocatori. Parziale buona notizia, il rientro di Giroud che potrebbe esserci contro i partenopei nel weekend o al massimo per la gara contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan 2021 Milan, Ibrahimovic ricevuto da Papa Francesco: "Peace and love" Il Papa e l'attaccante del Milan si sono scambiati gli auguri di Natale e alcuni doni, tra cui la maglia rossonera numero 11. Nel consegnargliela, Ibra ha chiesto al Pontefice se gli piacesse il ...

Ibrahimovic, l'attaccante del Milan in visita a Roma da Papa Francesco ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Scambio di libri Non solo la maglia, l'attaccante del Milan ha omaggiato Papa Francesco anche del suo libro 'Adrenalina' , in cui racconta i ...

Tormentoni 2021: il Milan e gli infortunati. Ma è davvero un problema? Pianeta Milan FeralpiSalò: tre ragazzi svedesi nella Primavera di Bertoni Ed è proprio grazie alla sinergia tra il tecnico verdeblù e Filip Goethals, responsabile della Milan Academy in Svezia, che è stato possibile portare al centro sportivo Rigamonti di Brescia i tre ...

Ibrahimovic da Papa Francesco, che incontro: “Peace and love” L’incontro che non ti aspetti. Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco: “Peace and love” ha scritto sui social l’attaccante del Milan a corredo ...

