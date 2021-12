Covid Africa, boom contagi in una settimana (Di martedì 14 dicembre 2021) boom di contagi Covid in Africa. Il continente sta registrando il maggior aumento di casi di Covid-19 quest’anno, con un +83 per cento nell’ultima settimana. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che restano bassi i decessi riconducibili al coronavirus. A determinare l’aumento dei contagi è la diffusione delle varianti Delta e Omicron, come ha affermato l’Oms in una nota, spiegando che ogni cinque giorni raddoppiano i contagi in Africa. A determinare la diffusione di nuovi varianti del coronavirus in Africa è il basso tasso di vaccinazione, come spiegano gli esperti. Secondo l’Oms solo 20 paesi Africani hanno infatti vaccinato almeno il 10% della loro popolazione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)diin. Il continente sta registrando il maggior aumento di casi di-19 quest’anno, con un +83 per cento nell’ultima. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che restano bassi i decessi riconducibili al coronavirus. A determinare l’aumento deiè la diffusione delle varianti Delta e Omicron, come ha affermato l’Oms in una nota, spiegando che ogni cinque giorni raddoppiano iin. A determinare la diffusione di nuovi varianti del coronavirus inè il basso tasso di vaccinazione, come spiegano gli esperti. Secondo l’Oms solo 20 paesini hanno infatti vaccinato almeno il 10% della loro popolazione. ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Covid In Africa vaccini solo per una persona su 8, appello @OxfamItalia e @emergency_ong alla Ue: stop ai brevetti - italiaserait : Covid Africa, boom contagi in una settimana - fisco24_info : Covid Africa, boom contagi in una settimana: I casi aumentano dell'83%, secondo i numeri Oms - PiccinelliPaolo : La Prof.ssa Alexandra Henrion Caude svela a Le Mauricien i disastri della gestione della pandemia e della campagna… - NeiTuoiSogni918 : @angelomk6 La variante OMICRON è l'ennesima mutazione della variante SUDAFRICANA .... Vuoi altre varianti nel 2022… -