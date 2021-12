Bellucci (Google Cloud): “Per Google priorità problema sostenibilità trasporto” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Oggi venendo qui, oggi ho fatto quello che molti hanno provveduto a fare e cioè aprire Google Maps per raggiungere la destinazione. Questo mostra che siamo avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche che c’è ancora molto lavoro da fare. Per questo Maps è in continua evoluzione perché cerca di rispondere alle esigenze che mutano assieme alla società. Stiamo offrendo soluzioni di trasporto ecosostenibili e nel 2022 arriverà in Europa una modifica dell’applicazione che contribuirà a far diminuire l’inquinamento promuovendo uno spostamento ecosostenibile e la diminuzione delle auto private perché Google si pone il problema della sostenibilità del trasporto in maniera prioritaria”. Così il Customer Engineer Public Sector Emea di ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “Oggi venendo qui, oggi ho fatto quello che molti hanno provveduto a fare e cioè aprireMaps per raggiungere la destinazione. Questo mostra che siamo avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche che c’è ancora molto lavoro da fare. Per questo Maps è in continua evoluzione perché cerca di rispondere alle esigenze che mutano assieme alla società. Stiamo offrendo soluzioni diecosostenibili e nel 2022 arriverà in Europa una modifica dell’applicazione che contribuirà a far diminuire l’inquinamento promuovendo uno spostamento ecosostenibile e la diminuzione delle auto private perchési pone ildelladelin maniera prioritaria”. Così il Customer Engineer Public Sector Emea di ...

