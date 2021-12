Highlights e gol Roma-Spezia 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la diciassettesima giornata di. All’Olimpico primo tempo di marca giallorossa con il gol di Smalling in avvio e nel recupero la traversa piena colpita da Abraham. Nella ripresa ci pensa Ibanez a chiudere i giochi ancora con un colpo di testa, i liguri non riescono a reagire e si arrendono alla sconfitta. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

Advertising

Lega_B : Puoi rivedere tutti i gol del weekend di #SerieBKT sul nostro sito e sulla nostra app ?? ?? - Pall_Gonfiato : La #Roma vince sullo #Spezia per 2-0 - Profilo3Marco : RT @Lega_B: Puoi rivedere tutti i gol del weekend di #SerieBKT sul nostro sito e sulla nostra app ?? ?? - ACPerugiaCalcio : RT @Lega_B: Puoi rivedere tutti i gol del weekend di #SerieBKT sul nostro sito e sulla nostra app ?? ?? - elpatron0_ : RT @Dottor_Strowman: C'è un abisso tra Scarpini e Suma, tutto sommato il primo a parte per quando ci sono i gol sembra pure un commentatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Spezia si ...Le pagelle edi Inter - Cagliari 4 - 0, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/... nessuno sul primo tempo e nella ripresa Assist: Calhanoglu, Barella (2)vittoria: ...Il video con gli highlights e i gol di Roma-Spezia 2-0, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico primo tempo di marca giallorossa con il gol di Smalling in avvio ...Video Roma Spezia, risultato e highlights in diretta della partita di Serie A di questa sera ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Ma ...