Spalletti su Elmas: “Ha preso una brutta botta, ma era fiducioso. Rigore? In questi casi non so il regolamento” (Di domenica 12 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della sconfitta contro l’Empoli al Maradona. In particolare, il tecnico azzurro si è voluto soffermare sulle condizioni di Eljif Elmas, uscito anzitempo dal terreno di gioco a seguito di uno scontro di gioco: Elmas infortunio “Ha preso una brutta botta sulla tibia. Il giocatore dell’Empoli l’ha preso con i tacchetti senza fermarsi e con la gamba alta. Aspettiamo gli accertamenti, ma mi sembrava fiducioso. Se era Rigore? Non so bene il regolamento su queste situazioni: il difensore colpisce prima la palla e poi tenta di togliere la gamba, quindi vorrei andare oltre senza pensare al singolo episodio“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine della sconfitta contro l’Empoli al Maradona. In particolare, il tecnico azzurro si è voluto soffermare sulle condizioni di Eljif, uscito anzitempo dal terreno di gioco a seguito di uno scontro di gioco:infortunio “Haunasulla tibia. Il giocatore dell’Empoli l’hacon i tacchetti senza fermarsi e con la gamba alta. Aspettiamo gli accertamenti, ma mi sembrava. Se era? Non so bene ilsu queste situazioni: il difensore colpisce prima la palla e poi tenta di togliere la gamba, quindi vorrei andare oltre senza pensare al singolo episodio“.

Advertising

aldebara_n : Vabbè la sfiga (mai visto un #gollonzo come quello di Cutrone,poi traversa, palo.. Zelinsky e Elmas infortunati.. A… - Fantacalcio : Napoli, Spalletti: 'Ecco come stanno Elmas e Zielinski' - napolipiucom : Spalletti: 'Periodo nero, Elmas e Zielinski sono out. 'Rigore? In quanto squalifiche ho già dato' #napoli… - cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: 'Elmas? Con le squalifiche ho dato. Milan grande opportunità, su Zielinski e Insigne...'… - ArabaFenice1078 : RT @AndreaTiberio7: - Infortunio Zielinski - Traversa Elmas - Goal su rimpallo(mai visto prima) - Palo Petagna - Infortunio Elmas - Fallo i… -