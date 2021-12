Mourinho, Roma si è schierata: striscione inaspettato a Trigoria (Di domenica 12 dicembre 2021) I tifosi della Roma hanno esposto uno striscione in sostegno di José Mourinho, in un momento difficile per la squadra giallorossa. La vittoria in Conference League contro lo CSKA Sofia è stata sofferta da parte della Roma, che ha trionfato con 3-2 e stava subendo una clamorosa rimonta. La prestazione in parte confusa è stata il frutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) I tifosi dellahanno esposto unoin sostegno di José, in un momento difficile per la squadra giallorossa. La vittoria in Conference League contro lo CSKA Sofia è stata sofferta da parte della, che ha trionfato con 3-2 e stava subendo una clamorosa rimonta. La prestazione in parte confusa è stata il frutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

