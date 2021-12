Francesco Facchinetti, com’è andata tra lui e Conor McGregor (Di domenica 12 dicembre 2021) Due mesi fa, Francesco Facchinetti ha formalmente sporto denuncia contro Conor McGregor a seguito di un presunto attacco a Roma. Francesco Facchinetti e il suo avvocato hanno formalmente presentato le accuse contro Conor McGregor e hanno commentato di averlo fatto “perché il mondo ha bisogno di sapere che è pericoloso” in riferimento al campione della MMA. I Carabinieri di Mariano Comasco, in provincia di Como, hanno confermato che le accuse erano state depositate. La vicenda dell’aggressione ha fatto il giro del mondo, ma ecco cosa sappiamo finora. Il presunto incidente è avvenuto al St-Regis Hotel quando Facchinetti e il suo gruppo hanno tentato di lasciare una festa alla quale erano presenti anche ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021) Due mesi fa,ha formalmente sporto denuncia controa seguito di un presunto attacco a Roma.e il suo avvocato hanno formalmente presentato le accuse controe hanno commentato di averlo fatto “perché il mondo ha bisogno di sapere che è pericoloso” in riferimento al campione della MMA. I Carabinieri di Mariano Comasco, in provincia di Como, hanno confermato che le accuse erano state depositate. La vicenda dell’aggressione ha fatto il giro del mondo, ma ecco cosa sappiamo finora. Il presunto incidente è avvenuto al St-Regis Hotel quandoe il suo gruppo hanno tentato di lasciare una festa alla quale erano presenti anche ...

