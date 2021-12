Variante Omicron, allarme Inghilterra: rischio 25mila morti in 5 mesi (Di sabato 11 dicembre 2021) La Variante Omicron potrebbe provocare tra 25.000 e 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi 5 mesi se non verranno adottate nuove misure anti covid. E’ l’allarme lanciato dagli esperti della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) che hanno elaborato un modello relativo alla diffusione della Variante del paese nella prima parte del 2022. Come riferisce Sky News, gli esperti ritengono che Omicron potrebbe determinare un numeri di contagi e di ricoveri superiore rispetto a quello registrato durante l’ondata di gennaio 2021. Londra ha appena varato una nuova stretta, con il piano B annunciato dal premier Boris Johnson, con estensione dell’obbligo di mascherina e smart working. Nello scenario migliore, la Variante ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Lapotrebbe provocare tra 25.000 e 75.000innei prossimi 5se non verranno adottate nuove misure anti covid. E’ l’lanciato dagli esperti della London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) che hanno elaborato un modello relativo alla diffusione delladel paese nella prima parte del 2022. Come riferisce Sky News, gli esperti ritengono chepotrebbe determinare un numeri di contagi e di ricoveri superiore rispetto a quello registrato durante l’ondata di gennaio 2021. Londra ha appena varato una nuova stretta, con il piano B annunciato dal premier Boris Johnson, con estensione dell’obbligo di mascherina e smart working. Nello scenario migliore, la...

