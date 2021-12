Rifiuta di essere intubato | no vax muore a 50 anni

Advertising

luigimonfredi : a Trento #Novax cinquantenne contagiato e senza patologie pregresse rifiuta le cure e muore in ospedale: aveva nega… - messveneto : Covid, No Vax rifiuta di essere intubato: muore a 50 anni: Era stato ricoverato a Trento con insufficienza respirat… - messveneto : Covid, No Vax rifiuta di essere intubato: muore a 50 anni: Era stato ricoverato a Trento con insufficienza respirat… - liviozerbini : 50 anni sovrappeso, no-vax, rifiuta di essere intubato, morto. A questo porta la DISINFORMAZIONE 'Covid si cura', '… - iconanews : No vax rifiuta di essere intubato e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta essere

TRENTO. Un uomo di 50 anni, No Vax, è morto in ospedale dopo aver rifiutato diintubato. Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita. E' una delle due vittime del ...Choc in Trentino dove un no - vax di 50 anni è morto in ospedale dopo aver rifiutato diintubato . Una pratica spesso incoraggiata dai gruppi no - vax, che sostengono come sia l'intubazione e non il virus a uccidere i pazienti in rianimazione. Secondo quanto appreso dalla Rai di ...Da Agrigento a Trapani, da Palermo a Messina la pioggia sta provocando notevoli problemi con un impiego imponente di uomini della Protezione civile regionale ...FOLIGNO Cancellata. L’inchiesta sul traffico di rifiuti (presunto) che vedeva come dominus la gestione della Vus quando era presidente Maurizio Salari, è stata archiviata dal Gip ...