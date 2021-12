X Factor 2021 | vince Baltimora

(Di venerdì 10 dicembre 2021)è il vincitore di X! A sorpresa il cantante della squadra di Hell Raton ha battuto gIANMARIA, talento di Emma, mai finito a rischio eliminazione durante l’edizione. Quarto posto per Fellow, cantante di Mika, terzi invece i Bengala Fire, gruppo di Manuel Agnelli. La puntata è stata divisa in due manche. Ospiti sul palco di Xi Coldplay. Nella prima manche il pubblico ha decretato l’eliminazione di Fellow. Nella seconda i tre finalisti rimasti si sono cimentati nei loro Best of. I Bengala Fire sono risultati essere i meno votati, classificandosi in terza posizione.e gIANMARIA si sono contesi la vittoria cantando i loro inediti.è stato il più votato con la canzone “Altro”, che l’ha portato alla vittoria. L'articolo proviene da Isa e ...

Poi, che non sappia minimamente gestire i ragazzi che gli vengono affibbiati, chiamare artisti i concorrenti di Xno, dai, non scherziamo, è altra faccenda. Del resto ha vinto un concorrente ...Il gesto di self - care (probabilmente applicato anche in vista della finalissima di Xandata in scena ieri sera) è apprezzatissimo dai fan di tutto il mondo. Che notano subito lo sticker ...Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora, concorrente di Hell Raton. Secondo posto per gIANMARIA. Scopri la classifica finale.Dal Mediolanum Forum di Assago, in diretta su Sky Uno e in simultanea su TV8 e in streaming su Now è andata in onda l’ultima puntata di X Factor, il talent canoro prodotto da Freemantle e giunto alla ...