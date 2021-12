Operaio cade da un lucernario | 25enne morto sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tragedia nel pomeriggio di oggi, 10 dicembre, alle porte di Roma. Undi appena 25 anni è caduto da uned èsul. E’ successo a Monterotondo: il giovane stava effettuando alcuni lavori di riparazione delle grondaie in un capannone nella zona industriale insieme ai colleghi della ditta in cui lavorava.precipita da unsulAd un tratto ilha ceduto e ilè precipitato nel vuoto per circa 15 metri: un volo che non ha lasciato scampo al ragazzo di origine rumena, residente a Monterotondo ormai da anni. Il giovane èpraticamente sul. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto ...