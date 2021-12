LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Wolff sulla Ferrari. “Potrebbe aver fatto scelte intelligenti per il 2022” (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO TOTO Wolff: “NON ASPETTATEVI SMANCERIE. Ferrari Potrebbe aver fatto scelte intelligenti PER IL 2022” LEWIS HAMILTON: “PUNTI INTERROGATIVI SUL PASSO. MI PIACE LA NUOVA PISTA” MAX VERSTAPPEN: “COMPETITIVI SUL PASSO GARA, NON SUL GIRO SECCO” MATTIA BINOTTO: “JEAN TODT TORNA IN Ferrari? SOLO SPECULAZIONI GIORNALISTICHE” VIDEO HELMUT MARKO: “CAMPAGNA CONTRO VERSTAPPEN E LA RED BULL” LE 5 RISPOSTE CHE CI HANNO DATO LE PROVE LIBERE MERCEDES SUPERIORE ALLA MERCEDES CON LE HARD. PIU’ EQUILIBRIO CON LE SOFT LA CLASSIFICA ED I RISULTATI DELLE FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.10 Si chiude qui, ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO TOTO: “NON ASPETTATEVI SMANCERIE.PER IL” LEWIS HAMILTON: “PUNTI INTERROGATIVI SUL PASSO. MI PIACE LA NUOVA PISTA” MAX VERSTAPPEN: “COMPETITIVI SUL PASSO GARA, NON SUL GIRO SECCO” MATTIA BINOTTO: “JEAN TODT TORNA IN? SOLO SPECULAZIONI GIORNALISTICHE” VIDEO HELMUT MARKO: “CAMPAGNA CONTRO VERSTAPPEN E LA RED BULL” LE 5 RISPOSTE CHE CI HANNO DATO LE PROVE LIBERE MERCEDES SUPERIORE ALLA MERCEDES CON LE HARD. PIU’ EQUILIBRIO CON LE SOFT LA CLASSIFICA ED I RISULTATI DELLE FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.10 Si chiude qui, ...

