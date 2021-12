Advertising

AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - sportli26181512 : Leao ancora ai box, attacco decimato. Ma Castillejo è in gruppo: Leao ancora ai box, attacco decimato. Ma Castillej… - Gazzetta_it : Leao ancora ai box, attacco decimato. Ma Castillejo è in gruppo - sportli26181512 : SportMediaset - Milan, attacco ancora decimato contro l'Udinese. Leao e Giroud puntano al Napoli: Domani sera contr… - MilanNewsit : SportMediaset - Milan, attacco ancora decimato contro l'Udinese. Leao e Giroud puntano al Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Leao ancora

Castillejo è tornato in gruppo, manon èpronto per imitare lo spagnolo. Né lo sono Rebic e Giroud, assenti da più tempi, oltre a Pellegri che non difficilmente tornerà in campo prima del ...Un'alternativa in più dunque per l'attacco rossonero,in emergenza viste le assenze di Giroud ,e Rebic: il centravanti francese sta comunque meglio, la prossima settimana tornerà ad ...Milano – Per il Diavolo è arrivato il momento di tornare in campo in Serie A e i rossoneri sono chiamati a espugnare l’ostica Dacia Arena: domani sera alle 20:45 arriva infatti la sfida all’Udinese e ...Dopo l'eliminazione dall'Europa la concentrazione in casa rossonera è esclusivamente rivolta al campionato, dove c’è un primo posto da difendere e provare a consolidare nei tre incontri che il Milan g ...