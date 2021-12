Giornata Internazionale dei Diritti Umani: la libertà è una sola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Life&People.it Ogni anno il 10 Dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, promossa dalle Nazioni Unite. Una preziosa, importantissima occasione per sensibilizzare la cultura dei Diritti e delle responsabilità. Questo appuntamento, sempre più importante, punta i riflettori sui temi che riguardano paesi e tematiche differenti. La data viene ricordata in ogni angolo del mondo e si celebra con eventi che mettono in luce l’uguaglianza dei Diritti che appartengono ad ogni essere umano; a prescindere dall’appartenenza sociale, dalla provenienza, dalla religione, dal genere, dal credo politico e dalle idee. “Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l’uomo, ma la sua educazione alla vita reale. Che importanza avrebbe che noi fossimo arche di scienza, se poi ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 10 dicembre 2021) Life&People.it Ogni anno il 10 Dicembre si celebra ladei, promossa dalle Nazioni Unite. Una preziosa, importantissima occasione per sensibilizzare la cultura deie delle responsabilità. Questo appuntamento, sempre più importante, punta i riflettori sui temi che riguardano paesi e tematiche differenti. La data viene ricordata in ogni angolo del mondo e si celebra con eventi che mettono in luce l’uguaglianza deiche appartengono ad ogni essere umano; a prescindere dall’appartenenza sociale, dalla provenienza, dalla religione, dal genere, dal credo politico e dalle idee. “Non è la letteratura né il vasto sapere che fa l’uomo, ma la sua educazione alla vita reale. Che importanza avrebbe che noi fossimo arche di scienza, se poi ...

