“È stato inesistente…”: Elmas fa doppietta, ma la critica è durissima (Di venerdì 10 dicembre 2021) Enrico Fedele a Televomero ha commentato la vittoria del Napoli sul Leicester. L’ex dirigente è stato duro su Elmas. Il Napoli ieri sera ha battuto il Leicester 3-2 con la rete di Ounas e con la doppietta di Elmas. Gli azzurri, nonostante le tantissime assenze, sono riusciti a sconfiggere la squadra inglese ed a qualificarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Enrico Fedele a Televomero ha commentato la vittoria del Napoli sul Leicester. L’ex dirigente èduro su. Il Napoli ieri sera ha battuto il Leicester 3-2 con la rete di Ounas e con ladi. Gli azzurri, nonostante le tantissime assenze, sono riusciti a sconfiggere la squadra inglese ed a qualificarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JoeChip77 : RT @Sarita_Libre: I fascisti faranno un'interrogazione parlamentare contro l'inesistente scuola dell'inesistente comune di #Bugliano? No, p… - st4rk1ndustr1es : la gente si sta lamentando per il coming out inesistente,scena importantissima, hanno mostrato senza problemi la sc… - Nonlosoaiutooo : @scorpioriferita praticamente è stato inesistente - Sarita_Libre : I fascisti faranno un'interrogazione parlamentare contro l'inesistente scuola dell'inesistente comune di #Bugliano?… - senzafollowers : @giggiross123 Togli Sergej. Per quanto riguarda la situazione Luis Alberto, resta sconcertante, Sarri o meno. Anche… -