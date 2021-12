Un anno fa la morte di Paolo Rossi, la moglie scrive: “Scusami ma oggi è più dura del solito” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Federica Cappelletti oggi non riesce a non piangere, la moglie di Paolo Rossi oggi ha trovato l’ultima foto insieme con il sorriso. Lo ricorda quello scatto e ricorda che dopo niente è più stato come prima. La malattia ha consumato Paolo Rossi in breve tempo, il campione di calcio e la sua famiglia sono passati in pochissimo temo dalla gioia di festeggiare l’anniversario di matrimonio al dramma più grande. Sua moglie oggi lo ricorda con un selfie che le riporta alla mente una serata speciale, dove Paolo Rossi era magrissimo ma sempre così bello e forte ai suoi occhi. “Sono andata a ritroso nel tempo e l’ultima fotografia che ci immortala insieme, con il sorriso, durante la nostra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021) Federica Cappellettinon riesce a non piangere, ladiha trovato l’ultima foto insieme con il sorriso. Lo ricorda quello scatto e ricorda che dopo niente è più stato come prima. La malattia ha consumatoin breve tempo, il campione di calcio e la sua famiglia sono passati in pochissimo temo dalla gioia di festeggiare l’anniversario di matrimonio al dramma più grande. Sualo ricorda con un selfie che le riporta alla mente una serata speciale, doveera magrissimo ma sempre così bello e forte ai suoi occhi. “Sono andata a ritroso nel tempo e l’ultima fotografia che ci immortala insieme, con il sorriso,nte la nostra ...

