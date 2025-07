Conceicao Juve inviata una nuova offerta per convincere il Porto! Svelate le cifre del possibile accordo | una novità lo avvicina a Torino Gli ultimi aggiornamenti

Juventus pronta a blindare Conceição: nuova offerta in corso per convincere il Porto a cedere l’esterno portoghese. Le cifre dell’accordo si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, con possibili bonus che potrebbero far salire la cifra complessiva. Nei ultimi aggiornamenti, si parla di una possibile svolta che avvicina Conceição a Torino, mentre il calciomercato bianconero si fa sempre più intenso e strategico. La trattativa entra nel vivo, ecco tutti i dettagli…

Conceicao Juve, inviata una nuova offerta per convincere il Porto: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’esterno portoghese. Il calciomercato Juve continua a lavorare con determinazione per trattenere Francisco Conceição, talentuoso attaccante classe 2002 attualmente al Porto. Dopo aver già manifestato il forte interesse nei suoi confronti, la Vecchia Signora ha intensificato i contatti con il club portoghese, cercando di trovare un accordo per prolungare il soggiorno del giovane talento a Torino. Come riportato da Sky Sport e confermato da fonti interne, la Juventus ha recentemente presentato una nuova offerta al Porto, pari a 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, inviata una nuova offerta per convincere il Porto! Svelate le cifre del possibile accordo: una novità lo avvicina a Torino. Gli ultimi aggiornamenti

Conceicao Juve, ecco la prima mossa per trattenerlo a Torino! Inviata quest’offerta al Porto: la risposta dei portoghesi. C’è un segnale importante - La Juventus si muove con decisione nel calciomercato: ecco la prima mossa per trattenere Francisco Conceicao a Torino.

Translate post#Juve, l'obiettivo di #Kostic è convincere #Tudor e vestire ancora la maglia bianconera. Nel frattempo, si registra un interesse dell'#Atalanta, mentre il #Fenerbahce potrebbe presentare un'offerta in un'altra fase del mercato #calciomercato @Cor Vai su X

SI TRATTA KOLO MUANI La Juventus ha offerto un prestito oneroso al PSG per cercare di convincere i francesi ad un nuovo prestito... Vai su Facebook

