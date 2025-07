Estate a Palmanova | 43 eventi in programma

L’estate a Palmanova promette di essere un’indimenticabile avventura, con 43 eventi che animeranno le vostre giornate da luglio a settembre. Dai concerti agli spettacoli, dalle attività sportive alle serate a tema, ogni momento sarà un’occasione per scoprire e vivere appieno questa meravigliosa città. Il Sindaco Giuseppe Tellini: “I”...

Saranno 43 gli appuntamenti che animeranno Palmanova da inizio luglio fino alla fine di settembre. L'estate palmarina si preannuncia ricca di occasioni per essere vissuta al meglio: un calendario variegato di eventi che spazia dai grandi concerti agli spettacoli, dalle attività ricreative alle serate a tema, senza dimenticare gli appuntamenti sportivi e le iniziative a carattere storico e culturale. Il Sindaco Giuseppe Tellini: "I quarantatré appuntamenti previsti per i mesi estivi, dimostrano come Palmanova sia una città viva e ricca di iniziative, la cui varietà punta a soddisfare i diversi interessi di tutte le fasce d'età, dai più giovani ai più adulti".

