Persona si getta sui binari della metro a Milano | treni bloccati

Una tragedia scuote Milano: una persona si è gettata sui binari alla stazione Palestro, bloccando la metropolitana e coinvolgendo un treno diretto a Rho/Bisceglie. L’intervento tempestivo delle autorità ha evitato conseguenze peggiori, ma il dramma lascia profonde domande sulla salute mentale e sul supporto alle persone in difficoltà. In un momento così fragile, è fondamentale aprire un dibattito su come prevenire simili tragedie e sostenere chi lotta con il dolore.

Una persona si è gettata sui binari della metropolitana nella stazione Palestro a Milano, ed è stata travolta da un treno. Il tentato suicidio è avvenuto pochi minuti dopo le 9 di giovedì. L'incidente ha coinvolto in particolare un convoglio della linea diretto a RhoBisceglie. Nella fermata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: persona - binari - milano - getta

Tragedia sui binari: una persona incastrata sotto un treno in stazione - Una drammatica emergenza scuote la stazione di Casalnuovo: una persona è rimasta incastrata sotto un treno, scatenando un intervento immediato delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Persona si getta sui binari della metro a Milano: treni bloccati; Ragazzino di 14 anni si getta sotto la metro e muore: «Si è trattato di un gesto volontario»; Tragedia lungo la ferrovia, donna si getta sotto un Intercity. Linea bloccata, treni cancellati.

Milano, getta una ragazza sui binari del metrò: arrestato per ... - MSN - per fortuna, la ventiquattrenne italiana è stata subito aiutata dal fidanzato e da altre persone in attesa del treno, ... Si legge su msn.com

Milano, getta una ragazza sui binari del metrò: arrestato per tentato ... - I passeggeri spaventati da quell’uomo in evidente stato di agitazione. Secondo ilgiorno.it