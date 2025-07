Luglio inizia con I giovedì di Fregene | secondo appuntamento con le Harley Davidson

Luglio a Fregene si accende di adrenalina e stile con i “Giovedì di Fregene”: un vortice di motori, moda, musica e sapori autentici. Ogni settimana, Viale Castellammare si trasforma in un palcoscenico vivente, coinvolgendo appassionati di Harley Davidson e non solo. Un appuntamento imperdibile per vivere il fascino dell’estate tra amici, cultura e divertimento. E questa sera, il secondo appuntamento con le Harley Davidson promette emozioni indimenticabili...

Fregene, 10 luglio 2025- Il mese di luglio si apre con “ I giovedì di Fregene”, un appuntamento per tutti gli appassionati di motori, moda, musica e della buona cucina. Ogni giovedì di luglio, Viale Castellammare chiuderà le porte al traffico e si trasformerà in una via per l’arte. Il progetto, promosso dall’associazione dei Commercianti di Marina di Fregene, in sinergia con i Club Scuderia Romana La Tartaruga e Motori d’ Altri tempi, e patrocinato dal Comune di Fiumicino, domani 10 luglio p.v. Secondo evento con il tema moto HD harley Davidson. Da non perdere dalle ore 19.00, troverete due mercatini distinti e giochi per i bambini rigorosamente su Viale Castellammare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it