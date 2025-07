Metropolitana linea 1 ferma tra Cairoli e Pasteur Arrivano gli autobus sostitutivi

Milano si sveglia con un imprevisto sulla linea 1 della metropolitana, bloccata tra Cairoli e Pasteur a causa di un tragico gesto. Pendolari e cittadini devono ora affrontare disagi e confrontarsi con bus sostitutivi, mentre Atm lavora per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. In momenti come questi, la collaborazione e la pazienza diventano fondamentali per superare l’ostacolo e tornare alla normalità . Per rimanere aggiornati, seguite attentamente le comunicazioni ufficiali.

Milano – Mattinata difficile per i pendolari che utilizzano la linea 1 della metropolitana di Milano. Poco prima delle 9.30, infatti, la linea rossa è chiusa tra le fermate di Cairoli e Pasteur a causa di un suicidio. Atm ha fatto sapere tramite i suoi canali social che verranno predisposti autobus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico e che non è possibile utilizzare l’interscambio con la M2 alla stazione di Loreto. Per chi deve cambiare con la M2 è suggerito di scendere alla fermata di Cadorna. La tratta interessata dall’interruzione è quella che attraversa il centro di Milano: pesante dunque i disagi non solo per i pendolari ma anche per i tanti turisti, in attesa del ripristino del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metropolitana, linea 1 ferma tra Cairoli e Pasteur. Arrivano gli autobus sostitutivi

