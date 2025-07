Caso Almasri Nordio | Nostre carte smentiscono totalmente i giornali

Il caso Almasri continua a scuotere l'opinione pubblica e i media, ma le carte ufficiali del nostro ministero smentiscono categoricamente le ricostruzioni giornalistiche. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, chiarisce che il governo risponderà in Parlamento al momento opportuno, affinché la verità emerga senza fraintendimenti. La trasparenza resta la nostra priorità : soltanto attraverso atti concreti possiamo fare chiarezza sulla vicenda.

Carlo Nordio risponde a quanto uscito oggi sui quotidiani a proposito del caso Almasri. “Riferire in Parlamento sul caso Almasri? Riferiremo quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono totalmente quanto è stato riportato, non so come e perché, dai giornali ”. Così i l ministro della Giustizia Carlo Nordio, sui recenti sviluppi del caso Almasri, a margine della Ukraine Recovery Conference al Centro congressi La Nuvola di Roma. Il ‘ritorno’ del caso Almasri. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ancora nell’occhio del ciclone per il caso Almasri. Le opposizioni ieri hanno chiesto le dimissioni del Guardasigilli, oltre che un’informativa della premier Meloni in Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it