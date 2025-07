FC 25 al via la Nuova Season | scopri tutti i premi della Stagione 9 dedicata ai FUTTIES

Preparati a vivere l’emozione della stagione 9 di EA SPORTS FC 25, dedicata ai FUTTIES! Scopri tutti i premi esclusivi che puoi sbloccare ad ogni livello, per rendere la tua esperienza di gioco ancora più avvincente. Con ogni livello raggiunto, ti avvicini a premi incredibili, tra cui stelle del calcio e bonus speciali. Non perdere l’opportunità di scoprire cosa ti riserva questa stagione e di dominare il campo con i migliori premi!

La nuova stagione di EA SPORTS FC 25 è la numero 9 ed è dedicata ai FUTTIES. Qui di seguito vi elenchiamo tutti i premi che potete riscattare a ogni livello. Ogni livello corrisponde a 1000 punti esperienza. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Ecco a seguire tutti i premi del Pass Base. Tutti i premi del pass base sono non scambiabili. In grassetto i premi del pass premium. Bundle con un Pick 1 di 4 83+ – Aleix Garcia 96 FUTTIES o Martial 96 FUTTIES. Uno stile intesa a scelta tra Cacciatore e Portiere Base – Bundle. Pacchetto 2 giocatori oro rari 84+ – 1 Pacchetto 10 gioc. oro rari 84+. Bundle con Pacchetto 2 giocatori oro rari 84+ – Bundle per Club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, al via la Nuova Season: scopri tutti i premi della Stagione 9 dedicata ai FUTTIES

