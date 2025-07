C’è una disuguaglianza che si consuma tre volte al giorno a ogni pasto Intervista all’attivista Francesca Bubba

Cucinare non è solo preparare un pasto, ma un gesto potente di resistenza contro le ingiustizie sociali. Intervistando l’attivista Francesca Bubba, esploreremo come l’atto di cucinare possa diventare un’espressione di solidarietà e uguaglianza, affrontando temi come maternità, senso di colpa e desiderio. In un mondo dove il cibo diventa accessibile, gratuito e condiviso, ogni pasto si trasforma in una rivoluzione quotidiana, ribadendo che il vero cambiamento parte anche dalla tavola.

Una riflessione su cucina e ingiustizia sociale, maternità e senso di colpa, classe e desiderio. Con una posizione netta: cucinare è (anche) un atto politico. Soprattutto quando diventa accessibile, gratuito e condiviso. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “C’è una disuguaglianza che si consuma tre volte al giorno, a ogni pasto”. Intervista all’attivista Francesca Bubba

