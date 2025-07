Pranzo a base di aragosta a Ponza | conto da 923 euro scatena la polemica social

Un pranzo a base di aragosta a Ponza, con un conto di 923 euro per quattro persone, ha scatenato un vero e proprio tsunami di polemiche sui social. Tra residenti e turisti, si discutono prezzi e trasparenza, alimentando il dibattito sull’equilibrio tra qualità , lusso e accessibilità . La vicenda, partita dal web, evidenzia come le tariffe elevate possano suscitare reazioni forti in un’isola amata e frequentata da molti. Ma come evolverà questa controversia?

Un pranzo costato 923 euro per quattro persone ha sollevato un'ondata di polemiche e discussioni tra i residenti e i turisti dell'isola di Ponza. La vicenda parte quando lo scontrino di un pasto al ristorante "Rifugio dei Naviganti" ha cominciato a circolare in diverse chat social. Il conto di 923 euro per quattro persone, che includeva antipasti e scialatielli all'aragosta, è stato criticato da molti, tanto che qualcuno ha invocato l'intervento della Guardia di Finanza. I Dettagli del Pranzo. Il pranzo ha incluso scialatielli all'aragosta, per un totale di 759 euro, e due bottiglie di biancolella delle Cantine Migliaccio, ciascuna al prezzo di 60 euro.

Ponza, lo scontrino fuori dalla realtà : "Pranzo da 923 euro" - Ancora una volta, l'estate porta con sé storie di scontrini sorprendenti e spesso incredibili. A Ponza, un conto di ben 923 euro per un pranzo ha attirato l'attenzione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e il valore delle esperienze culinarie di lusso.

