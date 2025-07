Equipe 84 in concerto a Colico

Un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile e lasciarsi trasportare dal ritmo coinvolgente degli Equipe 84. Preparati a vivere una serata speciale, tra musica e buona cucina, in uno scenario incantevole come quello di Colico. Non mancare a questa festa che unisce storia, passione e divertimento: ti aspettiamo venerdì 11 luglio al PalaLegnone!

