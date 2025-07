Stadio Maradona ministro Abodi | Non posso immaginare un Europeo senza Napoli

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, lancia un messaggio forte e appassionato: il cuore di Napoli batte anche per lo sport internazionale. Con parole sincere, Abodi esprime quanto sia fondamentale includere lo stadio Maradona tra le sedi degli Europei 2032, sottolineando che non può pensare a un torneo senza la storica cornice partenopea. La passione per la città e il calcio si fondono in un impegno che mira a rendere omaggio a Napoli e al suo spirito sportivo.

Le parole del ministro dello Sport sulla possibilità che lo stadio Maradona sia tra gli impianti che potranno ospitare le partite di calcio degli Europei 2032. “Ho Napoli nel cuore, non posso immaginare un Europeo senza Napoli”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ai cronisti che gli chiedevano della possibilità che lo stadio Maradona . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stadio Maradona, ministro Abodi: “Non posso immaginare un Europeo senza Napoli”

