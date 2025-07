Le conseguenze del colpetto di Pier Silvio a Tajani su Forza Italia

Un semplice "colpetto" o una mossa strategica? Quel che è certo è che le parole di Pier Silvio Berlusconi hanno scosso profondamente Forza Italia e il suo segretario Tajani, lasciando intravedere tensioni e riflessioni sulla futura direzione del centrodestra. È solo l'inizio di un confronto più acceso o segnano una svolta decisa nel panorama politico? La risposta si nasconde nelle prossime settimane, ma intanto, la scena politica italiana è più movimentata che mai.

Altro che “colpetto” sullo ius scholae, come lo stesso Pier Silvio Berlusconi, pur con garbo, ha assestato. Lo sfogo del secondogenito del Cavaliere piomba come un macigno sul segretario forzista Antonio Tajani. Le critiche arrivano poco prima dell’ora di pranzo nel corso della tradizionale chiacchierata coi giornalisti al termine della presentazione dei palinsesti Mediaset. E il vicepremier risponde subito, tenta di minimizzare (abbozzare, si direbbe in quel partito “troppo romano” che è diventata Fi, secondo i Berlusconi). «Sono d’accordo con Pier Silvio», la riforma della cittadinanza « non è una priorità », scandisce Tajani, se lui decidesse di scendere in campo sarebbe «un nome di peso» in più, «magari». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le conseguenze del colpetto di Pier Silvio a Tajani su Forza Italia

