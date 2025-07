I campioni regionali dello street food 2025

Scopri i campioni regionali dello street food 2025, protagonisti di un fenomeno che unisce generazioni e culture attraverso il gusto autentico. La decima edizione della Guida Street Food del Gambero Rosso traccia il percorso più genuino dell’Italia che mangia per strada, svelando sapori unici e storie di passione da nord a sud. Preparati a vivere un viaggio culinario indimenticabile, dove ogni morso racconta una storia...

Lo street food è ormai da considerare un fenomeno capace di unire diverse generazioni e fasce sociali attraverso il gusto e il cibo di qualità , e la Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso, giunta alla sua decima edizione, disegna la mappa più autentica dell'Italia che mangia per strada. Un viaggio che attraversa ventuno regioni, altrettanti sapori e infinite storie di passione gastronomica. Dal Voilà Gastronomia di Pré Saint Didier in Valle d'Aosta al Seulo Is Food di Cagliari in Sardegna, passando per le osterie milanesi e le friggitorie napoletane, emerge un panorama variegato dove la tradizione si contamina con l'innovazione senza mai perdere la propria identità territoriale.

