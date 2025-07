Schifani difende il ruolo delle Regioni | La Sicilia modello di sviluppo grazie alle risorse europee

Il presidente della Sicilia, Renato Schifani, mette in luce il valore delle regioni nel rilancio economico del Sud, sottolineando come le risorse europee abbiano trasformato l’isola in un modello di sviluppo. In un momento cruciale per la politica di Coesione europea, Schifani difende il ruolo strategico delle autonomie locali, opponendosi alle proposte di centralizzazione che rischiano di indebolire l’efficacia delle iniziative sul territorio. La sfida è mantenere un equilibrio tra autonomia e solidarietà europea, garantendo un futuro sostenibile e prospero per tutti.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene nel dibattito sul futuro della politica di Coesione europea, esprimendo pieno sostegno alla linea del vice presidente esecutivo Raffaele Fitto e criticando la proposta della Commissione Ue che punta a centralizzare la gestione dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

