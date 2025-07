Mercato Juve si infiammano le trattative sulle fasce | spuntano tre nomi da regalare a Tudor Di chi si tratta e quanto sono fattibili questi colpi

Il mercato della Juventus si scalda con trattative calde sulle fasce, dove spuntano tre nomi pronti a regalare a Tudor nuove soluzioni. Tra sogni e possibili affari, i nomi sono sotto stretta osservazione, ma quanto sono fattibili questi colpi? La corsa alle fasce si infiamma: scopriamo i dettagli e le ultime novitĂ sul fronte bianconero.

Mercato Juve, si infiammano le trattative sulle fasce: tutti i giocatori monitorati dai bianconeri e i dettagli. Il mercato Juve continua a lavorare con determinazione sul mercato, focalizzandosi ora su un rinforzo per le fasce e per la difesa. Dopo aver chiuso l’affare con Jonathan David per l’attacco, la dirigenza bianconera è pronta a concentrarsi su altre operazioni urgenti prima dell’inizio del ritiro, fissato per il 24 luglio. Tra i nomi piĂą caldi per la fascia destra, secondo quanto riportato da Corriere dello sSport, c’è Dodo, esterno brasiliano in forza alla Fiorentina. Mercato Juve, Dodo è il primo nome ma non è l’unico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com