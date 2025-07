Le New Balance ABZORB 2000 sono qui pronte a riportare alla luce un gioiello d’archivio con un design all’avanguardia

Le New Balance ABZORB 2000 sono qui per rivoluzionare il vostro modo di vivere lo stile e la performance. Ricostruite con un design all’avanguardia e un patrimonio tecnologico che risale ai primi anni 2000, queste scarpe rappresentano un perfetto connubio tra passato e presente. Sono pronte a riportare alla luce un vero e proprio gioiello d’archivio. E ora, scopriamo insieme perché questa rivisitazione è destinata a lasciare il segno.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Sì, il nome può effettivamente far pensare a una qualche invenzione futuristica, o a una navicella spaziale, ma in realtĂ le New Balance ABZORB 2000 non sono un’invenzione recente. Si tratta un reliquia tecnologica recuperata dai primi anni del nuovo millennio, che adesso New Balance ha pensato bene di aggiornare con precisione chirurgica per dare un nuovo boost a questo 2025. La buona notizia? L'attesa è finita: il marchio di Boston ha ufficialmente lanciato sul proprio sito una nuova versione di questo modello in due combinazioni di colori tanto sobrie quanto taglienti: argento metallico e nero profondo, il binomio perfetto per chi cerca funzionalitĂ con stile e un tocco di aggressivitĂ controllata; oppure un mix di bianco, silver metallic e grigio Castlerock, con dettagli blu sulla suola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it